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色狼尾隨女童企圖強押 社區急發防狼公告

T姓女童（右）遭惡狼（左）尾隨，險些遭擄走，社區住戶人人自危。（民眾提供；記者吳仁捷翻攝）

2017-02-18  19:18

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市板橋驚傳一名小6女童17日遭色狼尾隨進入社區，摀口、打暈企圖擄走，所幸一名鄰居搭電梯撞見，色狼倉皇而逃；社區住戶今天緊急貼出「防狼公告」，指稱「有歹徒尾隨本社區孩童，進入電梯攻擊小孩（懷疑）預謀犯案，已報警處理」，提醒住戶們發揮守望相助，留意陌生人與注意自身安全。

差點遭擄走的T姓女童餘悸猶存，身心受創，她與家人都不願出面受訪；主委說，這名疑犯之前就尾隨過附近住戶，每次都在公車站牌旁的機車上滑手機，伺機挑選尾隨目標，不知情者以為他要等公車，實際上是疑犯要尾隨下公車的落單女子。

民眾為揪出惡狼，自行過濾監視器，發現女童下課後漫步回家，色狼就從後方緊跟，一路跟進到沒有管理員的社區內，還跟女童一起搭電梯，監視器中，聽見女童悽厲尖叫，色郎隨即就逃出，警方已根據四方臉、戴眼鏡等特徵；民眾事後將惡狼照片PO網，警方也已掌握40歲惡狼追緝中。

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  • T姓女童遭惡狼（右1）尾隨，險些遭擄走，社區住戶人人自危。（民眾提供；記者吳仁捷翻攝）

    T姓女童遭惡狼（右1）尾隨，險些遭擄走，社區住戶人人自危。（民眾提供；記者吳仁捷翻攝）

  • 女童居住的社區，貼出防狼公告，公布惡狼臉部影像，提醒住戶留意陌生人，注意自身安全。（記者吳仁捷攝）

    女童居住的社區，貼出防狼公告，公布惡狼臉部影像，提醒住戶留意陌生人，注意自身安全。（記者吳仁捷攝）

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