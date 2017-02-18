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擁槍自重強索保護費 屏警偵破暴力集團

2017-02-18  19:07

〔記者李立法／屏東報導〕屏東警分局偵破以顏男為首的暴力集團，顏男為向工程包商勒索保護費，擁槍自重，率眾恐嚇被害人，強佔財物，行徑囂張，警方昨天將顏男及呂姓、徐姓2名同夥依違反組織犯罪防制條例、恐嚇取財、傷害、妨害自由等罪嫌法辦。

警方調查，49歲的顏男覬覦「恆春鎮東門溪蓄洪池興建工程」土方利益，夥同手下多人，對得標廠商強索保護費，連續對承包商施以恐嚇，並亮槍脅迫，致被害人心生畏懼，迫於無奈，只好將該工程所產生的土方，以賤價賠售給顏男10萬噸，損失超過130萬元。

警方並查出該犯罪集團為意圖侵占，趁某飯店產權未經法院履勘移轉前，率眾包圍飯店，對飯店人員毆打成傷，強佔飯店內現金、黃金、電視機等財物，囂張程度幾近目無法紀。

警方昨天兵分多路前往該集團位於恆春鎮北門路「中國洪門五聖山信廉總堂恆春分堂」據點及嫌犯住處，將主嫌顏男及兩名同夥逮捕送辦。

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  • 屏東警分局偵破以顏男為首的暴力集團。（記者李立法翻攝）

    屏東警分局偵破以顏男為首的暴力集團。（記者李立法翻攝）

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