前嘉義仁友醫院長陳枝旺 欠稅800多萬元遭管收

2017-02-18 19:08

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕前嘉義仁友醫院院長陳枝旺（60多歲），因滯欠民國89年度綜合所得稅848萬元2427元未清償，經行政執行署嘉義分署調查發現，陳男有隱匿處分財產情事，昨天將陳男拘提到案，陳仍拒不提出合理清償方案，嘉義分署今天向嘉義地院聲請裁定管收獲准，隨即解送嘉義看守所。

嘉義分署行政執行官阮惠芳表示，管收一次可達3個月，陳枝旺否認指控，表示會透過委任律師提出抗告。

嘉義分署指出，陳枝旺曾是仁友醫院院長，因醫院擴張過快，且財務管理不善，93年間將醫院經營權轉手後仍未見起色，最後只好結束營業。

由於陳男滯欠89年度綜合所得稅848萬元2427元未清償，財政部南區國稅局嘉義分局於92年移送執行，經嘉義分署及國稅局嘉義市分局調查發現，陳男轉讓醫院經營權資金去向不明，且曾於95年間將名下股票贈與配偶，並有藉成立公益文教基金會模式隱匿財產之虞。

另陳男自92年遭移送執行起，仍持續返還民間銀行借款債務，卻置國家稅捐債權於不顧，經嘉義分署數次通知，仍置之不理。嘉義分署遂向嘉義地院聲請裁定拘提，昨午將陳男拘提到案，但陳仍不願提出合理清償方案，且對資金流向、財產移轉等交待不清，同時委任律師向法院聲請提審，嘉義分署於今天上午向嘉義地院聲請裁定管收獲准。

仁友醫院於71年8月創設在嘉巿文化路，醫院營運上軌道後，積極拓展院區，後來向衛生署申請低利貸款，在嘉縣中埔鄉和睦村興建分院大樓，88年成立仁友和睦分院；後來由於嘉義縣巿大型醫院陸續成立，面臨競爭激烈及醫療資源過剩危機，疑因成長太快加上投資失利，整體營運大不如前，於93年8月結束嘉義分院業務。