機車撞上砂石車 7旬老翁重傷

陳姓老翁撞擊後倒地。（記者王秀亭翻攝）

2017-02-18 19:19

［記者王秀亭／台東報導］成功鎮大同路、三民路口今天中午發生一起機車撞上砂石車意外，騎乘機車的74歲陳姓老翁疑未注意到前方穿越馬路的砂石車，直接撞上砂石車，劇烈的撞擊聲響引起附近民眾注意，並將老翁緊急送醫，目前無生命危險。

「先聽到砂石車的喇叭聲，後來就是巨大撞擊聲響。」附近民眾聞聲外出查看，就見老翁躺在地上，雖然意識清楚，並試圖自己爬起來，但因傷重又躺回原地等候救援。

民眾表示，這條道路是台11線與三民路的交叉路口，常有砂石車從較小條的三民路出入，橫越台11線到對面的砂石場，加上這段台11線是上坡路段，不少車輛車速快，時常發生車禍。

民眾指出，老翁騎機車時頭戴全罩式安全帽，可能沒聽到砂石車的喇叭聲，才會一頭撞上。

警方初步調查，老翁中午載著鋤頭從田裡回家，在上坡路段加速而未注意前方穿越車輛而撞上車斗。

陳姓老翁經緊急送醫，雖然從鬼門關撿回一命，但全身多處骨折及擦傷，仍需進一步治療及休養，至於車禍真正原因仍待警方進一步調查。