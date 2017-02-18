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禮儀師竟行竊喪家 辯稱心臟動手術缺錢

2017-02-18  18:21

［記者王秀亭／台東報導］送行者竟當起竊賊，偷喪家錢財！台東一家葬儀社65歲吳姓禮儀師，日前到鹿野鄉瑞和村治喪時，竟趁機潛入喪家臥房行竊，被眼尖的屋主外甥女發覺，與家人共同揪出惡行，氣得喪家報警處理。

關山警分局表示，吳姓禮儀師趁著屋主忙碌時，偷偷潛入臥房，恰巧屋主的19歲外甥女經過房外，發覺房門半掩，試圖推動似有物品擋住，打算一探究竟，卻見吳姓禮儀師由房間出來，外甥女趕緊通知姨丈及親友，並通知瑞源派出所員警前來協助。

喪家質問吳姓禮儀師時，吳嫌一開始全盤否認，直到藏在屋旁土堆裡的贓款被家屬找出，瑞源派出所警員王有坤、林文璞也到現場了解狀況，吳嫌見無法逃脫，只好坦承犯行，並辯稱因患有心臟疾病，動手術需要一筆錢財而心生歹念。

吳嫌交出得手的1萬2800元台幣及1萬2000元日幣，並哀求警方，直說家屬都願意原諒了，希望警方不追究，不過竊盜屬公訴罪，警方仍依竊盜現行犯將吳嫌移送法辦。

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  • 被喪家揪出偷錢的吳姓禮儀師，現場指認藏錢處所。（記者王秀亭翻攝）

    被喪家揪出偷錢的吳姓禮儀師，現場指認藏錢處所。（記者王秀亭翻攝）

  • 吳姓禮儀師得手的台幣及日幣。（記者王秀亭翻攝）

    吳姓禮儀師得手的台幣及日幣。（記者王秀亭翻攝）

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