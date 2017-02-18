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涉貪遭重判 通霄鎮長徐永煌喊冤：上訴到底

無黨籍苗栗縣通霄鎮長徐永煌，涉貪遭重判，消息一出，引起地方政壇大震撼。（資料照，記者蔡政珉攝）

2017-02-18  17:48

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕無黨籍苗栗縣通霄鎮長徐永煌，被苗栗地院依貪污治罪條例判處他有期徒刑18年半，褫奪公權8年，消息一出引起地方政壇大震撼，針對此案，記者稍早致電徐永煌，徐永煌則澄清自己是冤枉的，一定會上訴到底證明自己清白。

徐永煌喊冤說，法官的判決太扯了，從頭到尾都不信對他有利的證詞，根本一開始就覺得他有罪，他一定會上訴到底，捍衛自己清白。

徐永煌說，被指控借牌標案根本是誤會一場，起因是公所的小型工程沒人標，他懇託烏眉里長黃國瑛協助後，因工程太多，導致工期可能落後，所以家族經營的公司工班才會協助工程，不料被誤會借牌，當時工班成員曾出面作證喊冤，無奈法官不相信證詞。徐永煌也拿林益世案比喻，林益世被發現被錄音，也沒判這麼重，判決結果讓人傻眼。

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