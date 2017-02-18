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每票千元！燕巢區農會改選查獲現金賄選

2017-02-18  17:40

〔記者蔡清華／高雄報導〕全國農會明天改選，今天橋頭地檢查獲現金買票賄選，傳喚行賄之會員代表候選人賴姓男子、余姓樁腳及會員3人到案，會員坦承收到余姓樁腳交付之賄款1000元至2000元不等，並當庭繳回不法所得現金2000元；余姓樁腳亦繳回其餘尚未發放之賄款1萬8000元，全案正進一步擴大偵辦。

橋頭地檢署接獲檢舉情資，指高雄市燕巢區農會選舉，疑似有現金買票賄選之不法情事，檢察長王俊力立即指派主任檢察官王柏敦率同檢察官陳筱茜組成專案團隊指揮法務部調查局高雄市調查處、高雄市政府警察局岡山分局等單位組成專案小組偵辦。

今日傳喚行賄之會員代表候選人賴姓男子、余姓樁腳及會員3人到案，經檢察官訊問後，會員均坦承收到余姓樁腳交付之賄款1000元至2000元不等，並當庭繳回不法所得現金2000元；余姓樁腳亦繳回其餘尚未發放之賄款1萬8000元。

檢察官以賴姓會員代表候選人、余姓樁腳涉犯農會法投票行賄罪、其餘會員涉投票收賄罪嫌重大，諭令行賄之賴姓會員代表候選人及余姓樁腳分別以3萬元、5萬元交保候傳，其餘會員均予以請回。

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  • 全國農會明天改選，今天橋頭地檢查獲現金買票賄選。示意圖。（讀者提供）

    全國農會明天改選，今天橋頭地檢查獲現金買票賄選。示意圖。（讀者提供）

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