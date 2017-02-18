鄉長LINE帳號被盜 冒名詐財遭譏「先還錢」

2017-02-18 17:39

〔記者劉濱銓／南投報導〕手機詐騙頻傳，就連鄉鎮市行政首長也淪陷，近日南投縣信義鄉長史強就傳出災情，就有詐團盜用史強LINE帳號，冒名詐財借款，許多民眾收到訊息都回電查證，另有機警友人一看就是詐騙，立馬神回「先還錢」，嚇得對方已讀不回；而史強也廣發澄清通知，呼籲好友不要上當，切勿理會借款訊息。

去年集集鎮長陳紀衡也發生LINE帳號被盜，同樣是冒名詐財，花了一番功夫澄清才平息；史強則說，近日因1個老部屬以LINE索取他的手機號碼，怎料對方帳號已遭盜用，還冒名詐取他的個資，之後就接連傳出有人用他的LINE帳號到處借錢，他才趕緊廣發通知澄清。

而近日不少史強友人收到冒名詐騙，除不予理會外，還有人反譏神回，要求詐團先還錢，另有人用史強發出的澄清通知，「回敬」詐騙集團，都讓對方已讀不回、知難而退。

史強表示，近日若在LINE看見以他的名義借錢，或是索取銀行帳號的訊息，千萬不要理會，以免上當受騙。

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