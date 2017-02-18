替男友出氣Po文嗆警 女子判拘役20天

2017-02-18 17:46

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市海山分局新海派出所警員張家逢，去年8月2日開單時遭廚師吳志展砍殺13刀，新聞鬧得沸沸揚揚，30歲的鄭姓女子去年8月5日因謝姓男友改裝機車煞車燈、方向燈，行經新北土城裕民路時，遭楊姓警員攔查開單，事後鄭女不滿將楊姓警員的上半身正面照片，PO在「我是土城人」臉書粉絲團，還加註「注意這個警察會隨便開單，沒違規也要開單」、「北ㄑ警察」、「活該你們會被砍啦！」等語，土城分局網路巡邏後發現將鄭女送辦。

新北地院開庭時，鄭女坦承是PO文者，法官痛批鄭女僅為男友涉及交通違規，遭警攔查開單而心生不滿，侮辱警員，公然挑戰公權力，無視國家法治，依侮辱公務員罪，判處她拘役20天，得易科罰金2萬元，可上訴。