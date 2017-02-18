檢察官老梗騙120萬 警竟逮到15歲高中生

2017-02-18 18:08

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市一名15歲賴姓高中生，因缺錢花用被詐騙集團吸收為車手，賴少假冒檢察官，致電給一名41歲的賴姓男子，以當日健保卡多次看病為由，只費1天就騙取120萬，賴男昨日察覺有異報警，蘆洲更寮派出所長徐子胤帶隊前往埋伏，逮到準備領走贓款的賴少，在他身上查扣贓款75萬7,600元，依詐欺罪嫌將賴少移送法辦。

警方調查，賴姓男子16日接到賴少佯裝檢察官的電話，誆稱賴男正涉及詐欺案件，需要監管戶頭現金，查明是否為不法所得，並約定見面處所拿取，前後分別詐取65萬與55萬元，共得手120萬元。

詐騙集團食髓知味，要求賴姓被害人隔日再準備現金75萬元後便掛斷電話。賴男這才察覺有異，向更寮派出所報案詢問，當警方聽完賴男描述，馬上確認賴男遭到詐騙，隔日趁賴男交付75萬贓款時，逮到領錢的賴姓少年。

賴姓少年向警方供稱，只是受人指使來領錢，表示事前一天提領的65萬現金分到1萬元，身上只剩7千5百元，向警方表示不知道領錢會如此嚴重，警方聽了怒斥賴少，並說明車手刑責及賠償責任，訊後依詐欺罪嫌將賴少送辦。

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