懸掛立委大型廣告 高市父子2人不慎墜死

2017-02-18 20:10

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市今上午驚傳2名工人在大樓外牆懸掛大型廣告帆布時，不慎墜地死亡，勞工局對此表示，初判2名工人是未確實使用安全帶才墜落，全案無法令究責問題。

勞工局：未確實使用安全帶才墜落

今上午近11點在高雄市中華、五福路口圓環一帶，有2名工人在懸掛民進黨立委趙天麟的大型廣告帆布時，不慎從5層樓高的樓房外摔落地面，頭部重創當場死亡。

《中央社》報導，勞工局勞動檢查處針對這起意外指出，經初步查證，當時施工的郭姓父子2人在調整帆布時，雖然有使用安全繩索，但初判2人在高處作業時未確實使用安全帶，加上2人為自營雇主且已罹災，因此無職業安全衛生法令責任追究問題。勞工局長鄭素玲表示，事發後第一時間已派員慰問家屬，並將積極協助後續慰助事宜。

報導指出，趙天麟與郭姓父子相識10多年，郭姓父子在高雄發生氣爆後，曾放下手邊工作，加入苓雅區公所受災戶修繕志工隊，協助災民補破損屋頂，不料今天卻突然發生這起意外，令家屬難以接受，趙天麟及其團隊也低調不願表示意見。

《蘋果》報導，趙天麟服務處總幹事薛兆基表示，郭姓父子從10年前就開始與服務處合作懸掛戶外看板，與趙天麟是多年好友。郭妻則數度哽姻的表示，她看著丈夫爬上爬上超過20年，每天都提心吊膽，兒子畢業後因找不到合適的工作，也跟著爸爸一起懸掛廣告，雖然她曾極力反對，但兒子不聽勸，沒想到今天竟然發生意外。

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