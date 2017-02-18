懸掛立委大型廣告 高市父子2人不慎墜死
2017-02-18 20:10
〔即時新聞／綜合報導〕高雄市今上午驚傳2名工人在大樓外牆懸掛大型廣告帆布時，不慎墜地死亡，勞工局對此表示，初判2名工人是未確實使用安全帶才墜落，全案無法令究責問題。
勞工局：未確實使用安全帶才墜落
今上午近11點在高雄市中華、五福路口圓環一帶，有2名工人在懸掛民進黨立委趙天麟的大型廣告帆布時，不慎從5層樓高的樓房外摔落地面，頭部重創當場死亡。
《中央社》報導，勞工局勞動檢查處針對這起意外指出，經初步查證，當時施工的郭姓父子2人在調整帆布時，雖然有使用安全繩索，但初判2人在高處作業時未確實使用安全帶，加上2人為自營雇主且已罹災，因此無職業安全衛生法令責任追究問題。勞工局長鄭素玲表示，事發後第一時間已派員慰問家屬，並將積極協助後續慰助事宜。
報導指出，趙天麟與郭姓父子相識10多年，郭姓父子在高雄發生氣爆後，曾放下手邊工作，加入苓雅區公所受災戶修繕志工隊，協助災民補破損屋頂，不料今天卻突然發生這起意外，令家屬難以接受，趙天麟及其團隊也低調不願表示意見。
《蘋果》報導，趙天麟服務處總幹事薛兆基表示，郭姓父子從10年前就開始與服務處合作懸掛戶外看板，與趙天麟是多年好友。郭妻則數度哽姻的表示，她看著丈夫爬上爬上超過20年，每天都提心吊膽，兒子畢業後因找不到合適的工作，也跟著爸爸一起懸掛廣告，雖然她曾極力反對，但兒子不聽勸，沒想到今天竟然發生意外。
相關連結請見：
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 直擊「極樂府城」應召站 賣淫泰女：自覺像母狗
- 通霄鎮長徐永煌涉貪 一審重判20年
- 警察超級任務 「尋回老公心愛的帽子」
- 轉客運業？ 司機︰交部把車買回再說
- 清節工嬤疼孫網購有機零食 150萬辛苦錢被騙光
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 被影后問「有做愛嗎」林明禎嬌羞點頭默認
- 真的「能撈就撈」？ 陳庚金退休後領走千萬
- 節目搭檔歐漢聲重現「羅密歐」？小豬「不加人」打臉
- 18年來3關鍵人物 促成小小郭「美」事
- 法律白話文》一個讓名模林若亞登上社會新聞的解釋 ─ 司法院釋字第745號
- 核廢料倒台海? 原能會：無法排除可能性
- 部落建物合法化 竹縣鳥嘴部落跑第一
- 陳庚金「能撈就撈」言論 郝龍斌：民進黨操作
- 嘉義區漁會理事15席 藍綠各17人登記
- 在機場診療室被拍 金正男遭襲後模樣曝光！
- 得知兄長遭刺殺 傳金正恩癱軟沙發、痛哭失聲
- 咻比嘟嘩再合體 挺小馬直播秀
- 巴特勒真英雄 剩0.9秒罰進超前分
- 農會選舉1票2千 學甲候選人認了
- 《家禽禁運禁屠7天》用進口冷凍肉 花蓮營養午餐沒影響
- 雲林禽流感持續升溫 今再撲殺2萬多隻雞
- 網通廠進軍MWC 搶寬頻商機
- 政策制訂要有前瞻性 林全盼閣員預見危機
- 生田斗真「多元成家」新片宣傳 北捷禁播
- 金正男遇刺第4名嫌犯被捕 持有北韓護照
- 血液庫存量拉警報 僅剩4天
- 唐鳳化身機器人阿楞 與清大師生對談創新創業
- 中市龍潭里活動中心動工 預計10月完工
- 最殘酷的現實... 他看新聞才發現妻子是妓女
- 900億勞軍捐 內政部：婦聯會應說明清楚流向
- 拚年金改革 民進黨團搶司委會兩席召委
- 國際匯市多變 外匯局長︰雞蛋別放同一籃
- KMT黨主席選情 韓國瑜：倒吃甘蔗
- 上奇處分對宏羚持股 損失1900萬元
- 自由開講》 蝶戀花低價之外的誘因？
- 經典賽》恐因腿傷缺席預賽 貝爾崔：沒我也拿冠軍
- 竹北東興國中擬設幼兒園 家長憂排擠
- 小賈被偷拍 怒使鐵頭功撞人
- 中美聲明稿大不同 府：會持續與美方合作關係
- 鍾瑤扮正義魔人 苦練罵髒話
- 桃市建設年 中壢、楊梅綠美化
- （影音）2個月前拍廣告合體金泰希 金來沅不知她要結婚
- 〈朵朵小語〉光亮
- 經典賽》美媒分析戰力 台灣隊有望寫下灰姑娘傳奇
- （影音）發帖邀周董？吳宗憲演唱會嘉賓是這位
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：懸掛立委大型廣告 高市父子2人不慎墜死
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分