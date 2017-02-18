蝶戀花受害家屬聲請假扣押 士林地院今分案

2017-02-18 17:13

〔記者黃欣柏／台北報導〕蝶戀花遊覽車翻覆事故造成33死、11傷慘案，台北市觀光局表示，已代受害者家屬，對蝶戀花旅行社及友力運輸聲請假扣押，稍早士林地院證實已經受理聲請，今將分案處理，交由承審法官裁定是否准許。

士院指出，觀光局今天上午正式派人遞狀，對蝶戀花旅行社、蝶戀花負責人周比蒼及友力運輸三者聲請假扣押，為避免當事人在法官裁准前進行脫產，目前暫無法對外透露請求金額及標的；若法官最後裁定准許，家屬通常須提供請求金額的1/3作為擔保。

案發後，士林地檢署雖未對周比蒼等人處分限制出境，但仍發函請移民署掌握動向，此外，若有財產移轉情形也必須通報，避免當事人進行脫產。