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大馬婦人夜市走失 暖警熱心尋回

2017-02-18  17:01

［記者陳恩惠／台北報導］「警察先生幫幫忙，我媽媽不見了！」北市警士林分局文林派出所警員蘇盟凱，昨天晚間8時餘外出在士林夜市，執行攤販整頓勤務期間，突然有名操著外國腔調華語的女子上前求助，卓小姐慌張的說，她帶著母親一同逛士林夜市，卻因人潮眾多，意外沖散母女倆，讓她相當著急，拿著手機照片一路詢問未果，驚見蘇姓警員的身影，讓她如獲至寶！

蘇員獲悉後，先安撫卓女情緒，然後請她詳細敘述逛街路線，還有卓母的長相、衣著等特徵，得知母女倆從安平街轉大東路到大南口，一回頭才發現母親不見的，蘇員於是循著安平街、大東路方向沿路詢問店家、穿梭巷弄間，四處尋找大半個小時，終於在大南路110號附近，發現呆立路旁不知所措的卓母。

文林所說，當蘇員確認卓母的身分後，立刻聯繫卓女趕來北市大東、大南口與母親會合，先行安撫卓母受驚的情緒，卓女連連致謝，並對台灣警察辦事效率之高，佩服地比個「讚」！

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  • 士林警分局文林派出所警員蘇盟凱，協助來台逛夜市失散的卓姓母女團圓。（記者陳恩惠翻攝）

    士林警分局文林派出所警員蘇盟凱，協助來台逛夜市失散的卓姓母女團圓。（記者陳恩惠翻攝）

  • 卓女説，她拿著手機照片一路尋找未獲，很是擔心。（記者陳恩惠翻攝）

    卓女説，她拿著手機照片一路尋找未獲，很是擔心。（記者陳恩惠翻攝）

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