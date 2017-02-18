司改國是會議人選爭議踩地雷 呂太郎替許宗力消毒

今天有媒體記者於司法院記者會上提問司法院秘書長呂太郎，司法院長許宗力是否「投桃報李」？呂太郎澄清，司改會有既定主張，雙方在職權上沒衝突。（記者錢利忠攝）

2017-02-18 17:00

〔記者錢利忠／台北報導〕司法院長許宗力因舉薦高榮志、尤伯祥、林永頌、高祥輝及林實芳等5人，擔任司改國是會議律師代表，遭法官批評成員多來自民間司改會或與司改會理念相近，今天媒體於司法院記者會上提問司法院秘書長呂太郎，許此舉是否「投桃報李」？呂太郎澄清，司改會有既定主張，雙方在職權上沒衝突。

許宗力針對被法官質疑名單黑箱作業一事，前天傍晚還在法官論壇上以「鄉民」身分發表「寫在司改國是會議前夕」文章，承認踩到地雷。

呂太郎今天主持司法院有感司改記者會時，被追問到許宗力遭法官們質疑一事表示，許宗力是司改國是會議副召集人，律師代表名單是籌備委員會負責，不是許宗力個人能決定，沒有投桃報李的問題，憑良心講，民間司改會有既定主張，雙方在職權上沒有衝突。