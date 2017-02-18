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惡狼尾隨摀口、打暈強押 小6女童險遭擄

2017-02-18  17:25

〔記者吳仁捷／新北報導〕「緊急懇請大家人肉搜索，一起把這隻惡狼揪出來！」新北市板橋驚傳一名小6女童遭色狼尾隨，企圖以摀口、打暈方式將她擄走，惡狼犯案時，差點將女童帶往他處，所幸一名男鄰居搭電梯喝叱，色狼才逃跑，留下驚魂未定的女童；民眾事後加惡狼照片PO網，警方也掌握40歲惡狼追緝中。

民眾在「我是板橋人」臉書上呼籲，「據說近日新板地區有多起類似案件發生，請大家幫忙分享、轉、PO，人肉搜索，把這隻惡狼揪出來，以免其他人再度受害。」

警方調查，板橋1名12歲女童，17晚上8時許從安親班下課回家時，即遭這名惡狼尾隨，女童走入民生路二段住處時，惡狼也跟著她進電梯，女童按下5樓、惡狼則按6樓，當女童要步出電梯時，突遭惡狼拉回壓倒在地。

女童雖然反抗大叫，仍被惡狼強押在地猥褻，電梯下到1樓，惡狼疑企圖將女童帶到其他地方，還好一名男鄰居正要搭電梯，女童立即呼救，惡狼倉皇逃離現場，女童事後嚇得大哭，打電話給媽媽哭訴經過，母親憤而報警。

海山警分局說，目前過濾監視影像，鎖定一名40歲男子涉案，正清查身分；女童長輩親友知情後，除心疼女童遭遇，也將事發過程PO上臉書，提醒民眾注意婦幼安全，也公布歹徒容貌，希望網友轉載、肉搜揪出惡狼，不要再有人受害。

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  • 新北市板橋海山地區驚傳惡狼尾隨女童強押、猥褻，險些遭擄走的意外。（示意圖）

    新北市板橋海山地區驚傳惡狼尾隨女童強押、猥褻，險些遭擄走的意外。（示意圖）

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