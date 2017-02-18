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勇媽衝火場救出5月娃 一家倖存卻陷困頓...

2017-02-18  16:51

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣信義偏鄉潭南村1戶民宅，日前疑因電線走火引來祝融，當時女屋主金曉慧與3名幼子在家，發現火苗後趕緊帶著小二、大班的2子逃出，之後還重返火場救出僅5個月大的襁褓幼子，雖然倖存，但家園付之一炬，重建難題令一家陷入困頓，信義鄉長史強、南投縣長林明溱今日先後到火場慰問關心，盼協助一家走出困境。

金女說，他們全家就靠丈夫開客運的收入度日，平時日子就過得不輕鬆，如今遭逢巨變，頓時不知所措，只能借住舅舅家遮風避雨，雖然全家平安算是不幸中的大幸，但最終仍希望能夠重建家園，希望公所能提供相關協助。

史強表示，公所已撥發2萬元慰問，他本身也自掏腰包1萬元相助，而林明溱也代表縣府提供3萬元慰問金，然而這都只是救急，由於受災戶家境原本就不寬裕，還是公所列管的中低收入戶，後續公所將會尋求縣府災害救助，以及民間慈善機構奧援，並呼籲社會善心人士慷慨解囊，助其家園重建，讓一家人能再度擁有自己的棲身之所，協助3名幼子平安長大。

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  • 信義鄉長史強（左）到火場慰問受災戶（右），聽取住戶心聲尋求解決之道，並呼籲各界慷慨解囊協助重建。（記者劉濱銓攝）

    信義鄉長史強（左）到火場慰問受災戶（右），聽取住戶心聲尋求解決之道，並呼籲各界慷慨解囊協助重建。（記者劉濱銓攝）

  • 南投縣長林明溱（中）在信義鄉長史強（左二）陪同下到火場慰問受災戶（右二），並發給慰問金解決燃眉之急。（記者劉濱銓攝）

    南投縣長林明溱（中）在信義鄉長史強（左二）陪同下到火場慰問受災戶（右二），並發給慰問金解決燃眉之急。（記者劉濱銓攝）

  • 信義偏鄉一處民宅日前發生火警燒毀建物，所幸一家倖存，然而家園重建卻成為受災戶的一大難題。（記者劉濱銓攝）

    信義偏鄉一處民宅日前發生火警燒毀建物，所幸一家倖存，然而家園重建卻成為受災戶的一大難題。（記者劉濱銓攝）

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