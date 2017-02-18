職災斷右臂不想累家人 男坐國道護欄企圖尋短

2017-02-18 16:43

〔記者周敏鴻／桃園報導〕因職災致右臂斷損、領有中度障礙手冊的戴姓男子，中午12點多走上國道3號龍潭路段，坐在高架段的路旁護欄想要跳下，還好國道巡邏員警黃奕堡、高培哲發現及時阻攔，趕忙帶他回分隊苦勸打消尋短念頭。

警方說，44歲戴姓男子今天上午從新竹縣關西鎮搭乘客運到龍潭區散心，卻從國道3號的檢修梯走上國道3號南下路段，還坐在南下69.9公里處的高架段護欄上，警方發現後趕忙將他拉下。

戴姓男子因領有中度障礙手冊，自覺身有殘疾會拖累家人，才想要尋短，經警方苦勸後心情已稍平復，由家人帶回休息，警方提醒家人，要多注意戴男的狀況，以免發生憾事。

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