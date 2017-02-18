| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
加油再等等！ 台塑下週汽、柴油調降0.1元
 首頁 > 社會

職災斷右臂不想累家人 男坐國道護欄企圖尋短

2017-02-18  16:43

〔記者周敏鴻／桃園報導〕因職災致右臂斷損、領有中度障礙手冊的戴姓男子，中午12點多走上國道3號龍潭路段，坐在高架段的路旁護欄想要跳下，還好國道巡邏員警黃奕堡、高培哲發現及時阻攔，趕忙帶他回分隊苦勸打消尋短念頭。

警方說，44歲戴姓男子今天上午從新竹縣關西鎮搭乘客運到龍潭區散心，卻從國道3號的檢修梯走上國道3號南下路段，還坐在南下69.9公里處的高架段護欄上，警方發現後趕忙將他拉下。

戴姓男子因領有中度障礙手冊，自覺身有殘疾會拖累家人，才想要尋短，經警方苦勸後心情已稍平復，由家人帶回休息，警方提醒家人，要多注意戴男的狀況，以免發生憾事。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980

廣告
  • 因職災斷了右臂的戴姓男子，因不想拖累家人企圖尋短，所幸被警方及時攔下。（記者周敏鴻翻攝）

    因職災斷了右臂的戴姓男子，因不想拖累家人企圖尋短，所幸被警方及時攔下。（記者周敏鴻翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 尋短 職災 輕生
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
新加坡海南雞飯
酸奶起士烤馬鈴薯
吃甜甜✧焦糖布丁
這樣煮青菜更營養！
轉寄

標題：職災斷右臂不想累家人 男坐國道護欄企圖尋短


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月18日‧星期六‧丁酉年正月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.