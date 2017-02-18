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吵架負氣輕生 男開賓士車燒炭撞電箱

2017-02-18  16:36

〔記者陳建志／台中報導〕台中市一名何姓男子（30歲），今天凌晨因故和家人吵架後，開著賓士車離家，還買了鋁鍋、木炭邊開車邊燒炭自殺，直到缺氧昏迷自撞路邊變電箱才停住，巡邏員警經過發現車內不斷冒煙，打開車門才發現何男滿臉鮮血意識模糊，趕緊將他拉出送醫救回一命，何男清醒後情緒激動，不過家人和他都不願說明因何事吵架，警方將進一步調查是否涉及危險駕駛。

台中市第4分局黎明派出所警員張春龍、陳郁仁，今天凌晨4點50分左右巡邏經南屯區大墩十二街與益豐西街口時，發現1輛白色賓士轎車失控撞上路邊變電箱，車子並不斷冒煙，起初以為是車禍造成車子冒煙，打開車門發現坐在駕駛座的何姓男子滿臉鮮血意識模糊，副駕駛座腳踏板上還有一個正在燃燒的鋁盆，才知道是燒炭輕生。

員警趕緊將何男拉出車外，並通知消防隊到場急救，因及時發現救出，何男在呼吸新鮮空氣後逐漸清醒，不過情緒激動拒絕送醫，最後在員警強制戒護下才送上救護車就醫，並通知家人到院，側面瞭解得知何男和家人吵架後負氣離家，不過因何原因吵架家屬低調不願透露。

警方表示，從現場狀況研判，懷疑何男在車上燒炭後，仍繼續開著車子在路上行駛，直到昏迷失控撞上電箱才停止，將待何男狀況穩定後進行調查，並調閱監視器釐清，若確認是在行駛狀態下燒炭，因危險駕駛將以公共危險罪嫌函送法辦。

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  • 台中市何姓男子今天凌晨和家人吵架後開著賓士車外出，還在車上燒炭輕生，最後因昏迷撞上路邊電箱。（記者陳建志翻攝）

    台中市何姓男子今天凌晨和家人吵架後開著賓士車外出，還在車上燒炭輕生，最後因昏迷撞上路邊電箱。（記者陳建志翻攝）

  • 台中市何姓男子今天凌晨和家人吵架後，在車上燒炭撞上電箱，因及時發現送醫救回一命。（記者陳建志翻攝）

    台中市何姓男子今天凌晨和家人吵架後，在車上燒炭撞上電箱，因及時發現送醫救回一命。（記者陳建志翻攝）

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