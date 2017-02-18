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汐五高架追撞事故 駕駛昏迷急救畫面曝光

警消花了20分鐘才救出受困駕駛。（記者王宣晴翻攝）

2017-02-18  16:20

〔記者王宣晴／新北報導〕國道汐五高架南向21.4公里處今天下午1時許發生貨車追撞事故，一度造成嚴重回堵，警消獲報趕抵後將受困駕駛救出，其中29歲的魏姓駕駛意識模糊，目前仍在醫院急救中，回堵狀況也在1小時候排除。

警方表示，34歲的鄭姓貨車駕駛因車輛故障，打故障燈後停在內側車道，尚未在車後擺放故障標示，魏姓貨車駕駛便從後方追撞，意識模糊受困車內，警消花了20分鐘破壞車體救出魏男，而鄭姓駕駛也受到輕傷，兩人一起送往林口長庚醫院急救。

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