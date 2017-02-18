港籍男醋勁大發勒死女友 判10年還要賠756萬

2017-02-18 17:22

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕39歲香港男子成俊傑去年到台灣過農曆年及情人節，去年2月9日不滿女友到前男友家吃飯，他獨留在王女租屋處喝悶酒，加上王女隔天凌晨才返家，他醋勁大發拿行李想走，與王女爭吵下用衣服勒斃她，伴屍到清晨，直到王女前男友前來找人才逃逸，躲旅館2天被逮，桃園地院法官依殺人罪判他10年徒刑，家屬向他求償，法院另判他要賠756萬元。

成男出庭時辯稱，當時他喝醉、也很累，拿衣服勒住王女脖子，直到王女沒意識才發現闖下大禍。