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想遞補錄取唸輔大 備取生竟冒名做了這件事

23歲的華姓男大生，去年8月轉學考考上輔仁大學日文系三年級備取，為進入輔大就讀，竟涉嫌冒名另一位李姓備取生，傳真到輔大聲稱要放棄就讀。（資料照，記者葉冠妤攝）

2017-02-18  16:13

〔記者陳慰慈／新北報導〕23歲的華姓男大生，去年8月轉學考考上輔仁大學日文系三年級備取，為進入輔大就讀，竟涉嫌冒名另一位李姓備取生，傳真到輔大聲稱要放棄就讀，擔心犯行曝光，華生還請在路邊玩寶可夢的小朋友，以100元報酬，幫忙到超商傳真，但因超商監視器拍到其車牌，華生犯行仍露餡，事後華生賠李生8萬元換和解，加上李生也回復學籍，新北地檢署因此今依涉犯偽造文書罪，予華生緩起訴處分，條件是得服40小時義務勞務。

起訴指出，華生得知考上輔大備取生第四後，致電學校詢問錄取機會，因該屆正取四名，他探知已有兩名正取生及備取三生放棄入學，為順利錄取，華生透過網路在轉學考錄取名單中，搜尋到備取第二的李生學號等資料。

去年8月，華生冒用李生名義，手寫「我是今年報考輔仁大學日文系三年級被取生李○○，因已轉入其他學校，故要放棄輔大名額…」等文字，還冒簽李生名字，再至新北新莊區超商，請在超商附近玩耍的小朋友，幫忙他進超商傳真，輔大收到傳真後，信以為真，撤銷李生學籍，李生得知後報警提告。

庭訊時，華生坦承犯行，願賠償對方8萬元，檢方考量李生已回復學籍，加上兩人和解，因此予華生緩起訴處分。

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相關關鍵字： 偽造文書罪 備取生 冒名 輔仁大學 輔大
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