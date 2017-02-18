農、漁會選舉明天舉行 最高檢公布查察績效

2017-02-18 16:34

〔記者錢利忠／台北報導〕被視為縣市長選舉前哨戰的農、漁會選舉，將於明天（19日）舉行，最高檢察署今天下午公布有關農、漁會選舉的查察績效，截至今天為止，農、漁會選舉案件共受理220件，被告553人；目前僅簽結6件，仍有214件偵辦中。

針對農會選舉部分，共受理190件、被告461人；其中，賄選案佔163件、被告409人，已簽結6件；除賄選案件外，暴力案件有4件，被告9人；其他案件有23件、被告43人，均由檢方調查中。

漁會選舉部分共受理30件、被告92人，均為他字案；其中，賄選有19件、被告69人；暴力有2件、被告5人；其他案件9件、被告18人；30件均由檢方調查中。