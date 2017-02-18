安眠藥迷昏感冒繼女 逼吃避孕藥獸行曝光

2017-02-18 15:42

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名15歲少女，指控104年8月至11月間，每次只要一咳嗽，40多歲的繼父就會趁母親不在時，要她服用感冒藥，但每次吃完藥她都整個人變得昏沈，迷迷糊糊間感覺有人在她下體「磨蹭抽動」，懷疑繼父在感冒藥內摻安眠藥，後來繼父拿避孕藥給她，一開始她不知道那是什麼藥，後來看到藥盒才知道是避孕藥，才驚知恐被繼父性侵，因不知如何面對母親，選擇將此事告訴學校輔導老師，這名惡繼父獸行才曝光，新北地檢署認定繼父性侵少女3次，今依加重強制性交罪嫌起訴這名繼父。

繼父出庭時，否認性侵，也未給繼女服用安眠藥，瞎扯因內褲太鬆，精液不小心滴到繼女大腿，怕她懷孕才拿避孕藥給她吃，但因測謊未過，加上少女處女膜也有陳舊性裂傷，頭髮也採集到安眠藥反應，檢方因此不採信其供詞，今將他起訴。