1米長綠鬣蜥逛大街 躲汽車引擎室斷尾不出

2017-02-18 15:41

［記者王秀亭／台東報導］1隻1公尺長的綠鬣蜥，今天中午在台東市更生路1棟大樓走廊「逛大街」，引起民眾注意後，竟躲進路邊一輛休旅車引擎室，一躲就是兩個多小時，車主及眾人耗費一番力氣，還請來台灣國際緊急救難總隊隊員，依然徒勞無功，直到出動堆高機，終於將黏在「引擎室」的綠鬣蜥抓出。

余姓休旅車主說，原本以為是飼主讓綠鬣蜥放風，但放眼四周都不見飼主，深覺有異，便和友人出手試圖抓起綠鬣蜥，想不到綠鬣蜥一閃，便躲進停在路旁的休旅車右車輪裡，最後更斷尾求生，往引擎室裡鑽，且越鑽越裡面，眼見無計可施，只好打1999求救，台灣國際緊急救難總隊王姓隊員接到友人求援電話後也趕抵現場。

縣府農業處保育人員提供器材，救難總隊隊員與余姓車主左敲右打引擎蓋，綠鬣蜥還是往車裡面躲，最後情商附近店家出借堆高機，將休旅車抬高後，車主從上方驅趕，救難總隊王姓隊員由車底抓蜥，耗費一番力氣，綠鬣蜥最終不敵現場民眾通力合作，乖乖就範。

縣府農業處表示，綠鬣蜥屬家庭寵物，由於飼主並未現身現場，若遲無出面認領，恐面臨安樂死命運。現場一名盧姓民眾得知後，隨即表達認養意願。

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