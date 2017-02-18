推動有感司改 司法院推法庭用語、文書通俗化

2017-02-18 16:17

〔記者錢利忠／台北報導〕司法改革國是會議籌備委員會將召開，司法院今天提出七大改革方案，針對推動透明的司法以及加強司法與社會的對話部分，司法院表示，司法的公開、透明，是取得人民信賴的重要基礎，司法院已在官網首頁增置專區公開法官事務分配的規範等資訊；另外，為達到司法與社會充分對話的目標，將推動法庭用語、文書等通俗化政策。

針對推動透明的司法部分，司法院表示，已在官網首頁增置專區，公開首長及一級主管的名錄，各法院也從今年1月起，在網站建置專區公開法官事務分配的規範、合議庭的配置、代理次序及法官辦理的專業法庭，以及院長、法官名錄等資訊。

另外，已推動「司法E化」，除已提供線上起訴、電子筆錄調閱、開庭及案件進度查詢、律師線上聲請閱卷等服務，全國一、二審法院民事及刑事科技法庭，及數位卷證展示系統，也已在105年12月全面建置完成，法庭活動將更透明。

針對加強司法與社會的對話部分，包括繼續辦理法院與民有約，強化司法信箱功能，辦理民眾對司法觀感的問卷調查，傾聽民眾聲音等；並將以多元、活潑的方式推廣法治教育，包含審判獨立、人權保障、正當程序、無罪推定及證據裁判等現代法治國家所奉行的基本原則等。

司法院指出，將讓人民了解法庭及訴訟程序運作的原理與實情，此外將推動法庭用語、法律文書的通俗化，使當事人可於法庭及訴訟程序中，充分陳述意見及主張，保障憲法所賦予的訴訟權。