女迷魂盜搭訕劫財 受害男驚呼素顏「差很大」
2017-02-18 16:12
〔記者吳仁捷／新北報導〕64歲鄭姓女迷魂盜碧雲涉嫌在新北市板橋下藥迷昏林姓工程師，洗劫他身上現金與金項鍊後變賣，板橋警分局更查出，鄭女早在民國89年，就以假名在台北市參加聯誼活動結識多名男子，再約對方到當時北市懷寧街舞廳，趁林姓被害人離座時，摻入迷藥，還洗劫財物，其中一人昏迷送醫急救，警方獲報逮人，揪出女迷魂盜犯行；新北市板橋警分局17日深夜移送鄭女與李姓男友良，鄭女被法院裁定收押。
警方說，台北市警方89年12月間，獲報鄭女使用假名「李曉君」參加真善美諮詢顧問公司聯誼活動，藉機認識被害人，並與鄭姓、邱姓、林姓3名男子與顏女共4人，結伴到台北市懷寧街舞廳跳舞，鄭女趁眾人離座時，在餐點摻入迷藥；不久林男、顏女感到頭暈，鄭男還在離境前於松山機場昏迷，4人全被送醫，其中鄭男就診清醒後報警，警方展開追查，逮捕鄭女。
林姓工程師17日上午到新北市板橋福德街攤位買玉時，被鄭女搭訕，當時鄭女化妝，容貌還算清秀，但鄭女被逮時，一臉素顏，林男見狀，赫見她怎麼差那麼多，辯稱絕不可能跟她發生關係，直斥鄭女是利用他對玉石的愛好聊天，喝完咖啡他就暈眩，原以為鄭女是好意帶他去旅社，未料竟遭洗劫財物。
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