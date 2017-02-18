| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
加油再等等！ 台塑下週汽、柴油調降0.1元
 首頁 > 社會

俏女警好吸睛！30萬網友看她逮毒犯...

2017-02-18  15:55

〔即時新聞／綜合報導〕臉書成為民眾接受資訊的主要媒介，不少警察單位也開始分享辦案影片，藉此拉近與民眾的距離。高雄市政府警察局臉書，在昨日PO出一段警察追捕毒販的影片，辦案的女警長相清秀，短短一天吸引30萬人觀看。

事件發生在上個月16日晚間，高雄市苓雅分局鍾姓女員警與同事在路上值勤時，盤查到一名有毒品前科的男子，發現袋中有一些可疑物品，雖然男子聲稱東西都是女朋友的，但馬上被員警抓包攜帶吸食器，要求男子回警局接受調查，鍾女則通報同事請求支援。

不久後，多名支援警力趕到現場，眼看要被帶回警局之際，嫌犯不顧眾多員警環伺在旁，丟包後直接拔腿開溜，員警們見狀一擁而上，鍾女也邊跑邊喊「跑什麼！」嫌犯最後逃到停車場遭到壓制，警方則從他丟棄的包包中搜出毒品，直呼「中了中了」。

除了刺激的追捕過程外，也因為鍾姓女警長相清秀，成為高市警局小編惡搞的對象，不但幫她在影片中加上墨鏡外，還提醒「女警之怒，聞風喪膽」、「女警之火可以燎原，請不要讓她不高興」。

影片吸引不少網友觀看分享，並在底下留言說，「小編一定要這樣惡搞自己同事嗎？XD」、「聽到女警代號立刻來一堆學長...」、「 其實來支援的是來阻止女警爆走的嗎？」、「對阿~~ 聽到妹子聲音來了 6-7個~~~ 聽到弟兄呼叫卻只來 1~2支= =」。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

廣告
  • 高市警局製作辦案影片，辦案的女警長相清秀成焦點，短短一天吸引30萬人觀看。（圖片擷取自「高雄市政府警察局」臉書）

    高市警局製作辦案影片，辦案的女警長相清秀成焦點，短短一天吸引30萬人觀看。（圖片擷取自「高雄市政府警察局」臉書）

  • 嫌犯一度逃跑，員警拔腿狂追。（圖片擷取自「高雄市政府警察局」臉書）

    嫌犯一度逃跑，員警拔腿狂追。（圖片擷取自「高雄市政府警察局」臉書）

  • 最後在嫌犯包包中發現毒品。（圖片擷取自「高雄市政府警察局」臉書）

    最後在嫌犯包包中發現毒品。（圖片擷取自「高雄市政府警察局」臉書）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 毒品 苓雅分局 警察 追捕 高雄
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
新加坡海南雞飯
酸奶起士烤馬鈴薯
吃甜甜✧焦糖布丁
這樣煮青菜更營養！
轉寄

標題：俏女警好吸睛！30萬網友看她逮毒犯...


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月18日‧星期六‧丁酉年正月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.