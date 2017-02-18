俏女警好吸睛！30萬網友看她逮毒犯...

2017-02-18 15:55

〔即時新聞／綜合報導〕臉書成為民眾接受資訊的主要媒介，不少警察單位也開始分享辦案影片，藉此拉近與民眾的距離。高雄市政府警察局臉書，在昨日PO出一段警察追捕毒販的影片，辦案的女警長相清秀，短短一天吸引30萬人觀看。

事件發生在上個月16日晚間，高雄市苓雅分局鍾姓女員警與同事在路上值勤時，盤查到一名有毒品前科的男子，發現袋中有一些可疑物品，雖然男子聲稱東西都是女朋友的，但馬上被員警抓包攜帶吸食器，要求男子回警局接受調查，鍾女則通報同事請求支援。

不久後，多名支援警力趕到現場，眼看要被帶回警局之際，嫌犯不顧眾多員警環伺在旁，丟包後直接拔腿開溜，員警們見狀一擁而上，鍾女也邊跑邊喊「跑什麼！」嫌犯最後逃到停車場遭到壓制，警方則從他丟棄的包包中搜出毒品，直呼「中了中了」。

除了刺激的追捕過程外，也因為鍾姓女警長相清秀，成為高市警局小編惡搞的對象，不但幫她在影片中加上墨鏡外，還提醒「女警之怒，聞風喪膽」、「女警之火可以燎原，請不要讓她不高興」。

影片吸引不少網友觀看分享，並在底下留言說，「小編一定要這樣惡搞自己同事嗎？XD」、「聽到女警代號立刻來一堆學長...」、「 其實來支援的是來阻止女警爆走的嗎？」、「對阿~~ 聽到妹子聲音來了 6-7個~~~ 聽到弟兄呼叫卻只來 1~2支= =」。

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