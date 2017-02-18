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歷劫歸來4月竟未做海事報告 沈瑞章批政府

2017-02-18  16:11

〔記者林欣漢／基隆報導〕遭索馬利亞海盜挾持1672天的阿曼籍漁船「Naham3」輪機長沈瑞章，去年10月26日成功獲救返抵台灣至今，蔡政府卻從未派人來詢問他罹難船長鍾徽德死因，也未依法製作海事報告，沈瑞章為此氣得痛批，「檢討什麼千錯萬錯，官員老闆都沒錯，都是小老百姓的錯。」

根據「海事報告規則」規定，「船長遇船舶發生海事時，應依海商法第49條之規定，作成海事報告」，載明事項包括海事發生時間、地點、海事經過及處理。

沈瑞章說，「回來台灣4個月了，政府沒有人來問我船長怎麼死的，海事報告也沒有寫，檢討什麼千錯萬錯，官員老闆都沒錯，都是小老百姓的錯，真的無奈。」

回到台灣這段日子，沈瑞章還是不時會夢到被綁架的場景，常常半夜驚醒，以為自己還在索馬利亞，他現在每天爬山，開始茹素，也曾到校園演講分享生命歷程。

沈瑞章說，被海盜關了1672天，過了1個溫暖的年，但只看到民進黨國民黨化，換人做還是一樣，百姓希望越大、失望就更大，心情真的很沈重。

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  • 遭索馬利亞海盜挾持1672天的沈瑞章（右）說，政府沒有派人問他船長怎麼死的，海事報告也沒有寫。（資料照，記者林欣漢攝）

    遭索馬利亞海盜挾持1672天的沈瑞章（右）說，政府沒有派人問他船長怎麼死的，海事報告也沒有寫。（資料照，記者林欣漢攝）

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