愛情重於親情？外勞猥褻女兒 情人3度說謊求緩刑

2017-02-18 17:33

〔記者張瑞楨／台中報導〕愛情比親情重要？越南外勞阮氏與台灣女子阿香交往，去年8月間卻強行猥褻阿香就讀國中的女兒小芳，阮氏宣稱是「誤會」，台中地院不採信，依強制猥褻罪判決9月徒刑，阮氏不服上訴，阿香也把感情放在親情之前，3度為阮氏求情，還3度謊稱女兒小芳已原諒阮氏，希望法官給予緩刑，不過，法官認為阮氏沒有坦承犯行，小芳是某些原因（母親施予壓力），才會在和解書上簽名，並非真心原諒阮氏，據此駁回阮氏上訴，維持9月徒刑，不宣告緩刑。

判決書指出，阮氏是台中市工作的越南外勞，與育有子女的台灣籍單親媽媽阿香（化名）交往，去年夏天阿香的女兒小芳（化名，未滿16歲，就讀國中）放暑假，阮氏趁阿香不在家，以幫忙按摩提振小芳精神為由，先徒手撫摸小芳大腿與胸部，又強行撫摸下體，小芳嚇得大哭，阿香得知男友的獸行，氣得向警方報案。

台中地院一審時，阮氏堅稱是按摩時不小心碰到，一切都是「誤會」，他已經請阿香解釋給小芳聽，不過，台中地院不採信，依強制猥褻罪判刑9月，阮氏不服上訴，他仍堅持是「誤會」，並拿出阿香撰寫的和解書，內容是阮氏已賠償阿香5萬元，阿香與小芳母女都已原諒他。

法院調查，原本很生氣的阿香，案發後雖與情人阮氏吵架，但不久後雙方又再一起，阿香也改口說，這都是「誤會」，她會向女兒小芳解釋清楚。

不過，台中高分院二審法官委託社工訪談，結果竟是小芳不原諒阮氏，法官質疑訪談結果與和解書的內容不同後，阿香又在去年12月間，再寫一份和解書，上面有女兒小芳的簽名，內容是小芳願意原諒阮氏，希望法院給予緩刑，讓阮氏有自新機會。

二審法官詢問小芳，小芳卻說，她沒有被脅迫，但她也沒有原諒被告，簽和解書簽得很勉強，「因其他因素才選擇簽字」，事隔3天後，阿香又寫第三份和解書，上面有母女簽名，阿香並強調，她們母女確實原諒阮氏，希望法官給予阮氏緩刑。

不過，二審法官仍認為，阮氏否認犯行且無悔意，犯罪惡性不輕，對小芳身心造成影響，小芳甚難原諒阮氏，卻因「其他原因」而在和解書上簽名，據此駁回阮氏上訴，維持9月徒刑，不宣告緩刑，但可以再上訴。