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各級法院年審3百萬案件 司法院：減輕法官工作負荷

2017-02-18  15:30

〔記者錢利忠／台北報導〕司法改革國是會議籌備委員會召開前夕，司法院今天提出七大改革方案，司法院統計，我國各級法院每年受理各類案件數，均在320萬件以上，每年終結件數逾300萬件，關於合理減輕法官工作負荷，提高審判品質的部分，將以提高裁判品質為前提，未來除了加強和解、調解庭，以錄音代替筆錄，防止濫訴疏減頌源外，另將研採相關措施。

司法院指出，將研議刑事二審採認罪協商制度，民事二審採有條件獨任審判；加強相牽連訴訟案件合併審判，一個紛爭一次解決；推動落實裁判書類的簡化；協調法務部訂定民法，使不動產交易契約須事先公證等。

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  • 司法院秘書長呂太郎18日召開司法改革記者會。（記者簡榮豐攝）

    司法院秘書長呂太郎18日召開司法改革記者會。（記者簡榮豐攝）

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