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保障勞工訴訟權益 司法院：訂定勞動程序特別法

2017-02-18  16:20

〔記者錢利忠／台北報導〕司法改革國是會議籌備委員會召開前夕，司法院今天提出七大改革方案，關於建構弱勢友善審判程序的部分，有鑑於勞資爭議訴訟除了影響勞工個人權益外，更影響勞工的家庭生計，有迅速解決的必要性，司法院將研議制定「勞動程序特別法」，保障勞工在勞資爭議訴訟事件的權益。

司法院指出，勞資事務具有專業性及特殊性，有賴當事人自治合意解決，以及勞資雙方代表參與程序，解決勞資爭議所須證據，有偏重於資方的情形，必須以法律進行調整，以符合實質公平，為此將推動制定勞動程序特別法，保障勞工在勞資爭議訴訟事件的權益。

另外，為提供更便捷的服務，司法院將繼續推動線上起訴系統，除了現已啟用的「智慧財產行政訴訟及民事訴訟事件線上起訴系統」、「稅務行政訴訟事件線上起訴系統」之外，預計將在今年4月至7月，新增3項措施：

一、包括一審稅務、智慧財產行政訴訟及民事訴訟事件上訴抗告至終審法院，亦可線上遞狀。

二、僅有一造當事人同意，也可以使用線上起訴系統。

三、整合性線上卷證閱覽系統。

司法院表示，線上起訴與爭點整理系統，將陸續開放給一般民眾、法人、行政機關、銀行及非專業代理人使用。

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  • 司法院秘書長呂太郎18日召開司法改革記者會。（記者簡榮豐攝）

    司法院秘書長呂太郎18日召開司法改革記者會。（記者簡榮豐攝）

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標題：保障勞工訴訟權益 司法院：訂定勞動程序特別法


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