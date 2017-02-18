1高路科段4車擦撞 南下國道大塞車

2017-02-18 14:54

〔記者黃佳琳／高雄報導〕國道中山高南下340.2公里，靠近路科交流道路段，下午1點57分傳出車禍意外，一輛國光客運與連結車、大貨車和小貨車共4車發生擦撞，據現場處理警方指出，客運上含駕駛共11位人員目前均安，只有連結車的駕駛左大腿骨折受傷送醫，相關肇事原因仍待進一步釐清。

不過受到車禍事故影響，中山高南下路科段過湖內交流道後，目前處大塞車狀態，國道警方和消防人員正全力排解中。