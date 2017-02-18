杜絕大咖要犯潛逃 司法院重新設計防逃機制

2017-02-18 15:00

〔記者錢利忠／台北報導〕總統府司法改革國是會議籌備委員會將召開，司法院今天提出7大改革方案，針對確保司法正義實現部分，為預防被告在審判階段或判決確定後逃亡，司法院表示，將研修刑事訴訟法，使裁判結果可以確實實現，重新設計防逃機制，杜絕大咖罪犯潛逃的案例再次出現。

司法院表示，將研修刑事訴訟法的內容包括，宣示判決時，被告應到庭聽判；非羈押中的被告被判處死刑、無期徒刑，或是逾2年以上有期徒刑者，法院宣判時應啟動羈押審查程序。

司法院指出，將擴大羈押替代處分的適用範圍，檢察官在有必要的情況下，可以在收到法院判決之前先執行；被告被判決死刑、無期徒刑或逾2年以上有期徒刑，有相當理由認為有逃亡之虞者，檢察官得逕行拘提並對被告限制出境及出海。