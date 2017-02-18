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杜絕大咖要犯潛逃 司法院重新設計防逃機制

2017-02-18  15:00

〔記者錢利忠／台北報導〕總統府司法改革國是會議籌備委員會將召開，司法院今天提出7大改革方案，針對確保司法正義實現部分，為預防被告在審判階段或判決確定後逃亡，司法院表示，將研修刑事訴訟法，使裁判結果可以確實實現，重新設計防逃機制，杜絕大咖罪犯潛逃的案例再次出現。

司法院表示，將研修刑事訴訟法的內容包括，宣示判決時，被告應到庭聽判；非羈押中的被告被判處死刑、無期徒刑，或是逾2年以上有期徒刑者，法院宣判時應啟動羈押審查程序。

司法院指出，將擴大羈押替代處分的適用範圍，檢察官在有必要的情況下，可以在收到法院判決之前先執行；被告被判決死刑、無期徒刑或逾2年以上有期徒刑，有相當理由認為有逃亡之虞者，檢察官得逕行拘提並對被告限制出境及出海。

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  • 圖為司法院秘書長呂太郎18日召開司法改革記者會。（記者簡榮豐攝）

    圖為司法院秘書長呂太郎18日召開司法改革記者會。（記者簡榮豐攝）

  • 圖為司改國是會議籌委會副召集人許宗力說明司法改革國是會議辦理情形。（資料照，記者黃耀徵攝）

    圖為司改國是會議籌委會副召集人許宗力說明司法改革國是會議辦理情形。（資料照，記者黃耀徵攝）

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