雙姝互嗆撂人！警方到場快速壓制

2017-02-18 14:33

〔記者陳薏云／新北報導〕雙姝臉書互嗆，撂人街頭廝殺！新北市中和區一名22歲林姓女子去年起疑因感情因素，與17歲嚴姓少女在臉書中互嗆，雙方最後約在14日情人節當天，相約在中和區民治街、自治街口撂人談判，過程中造成4名男子手部刀傷，警方啟動快打部隊壓制，將一票人帶回偵訊。

警方調查，林女與嚴女熟識多時，去年7月因感情問題，雙方在臉書中互嗆產生嫌隙，三不五時透過臉書互罵對方，情人節當天，林女找來6人助陣、嚴女找來4人，雙方一言不合，林女一派拿出預藏的西瓜刀、彈簧刀追砍，造成4人手臂刀傷，所幸送醫後無礙。

警方將一干人等帶回派出所，雙方都痛批，是對方先罵人、動手，卻又不願意提出傷害告訴。警方訊後仍依違反社會秩序維護法函送偵辦。