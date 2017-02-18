悍婦大鬧候診室 胡扯醫師搶小孩

2017-02-18 15:43

〔即時新聞／綜合報導〕新北市板橋區亞東醫院今日稍早有名婦人大鬧候診區，不僅大聲吼叫還裝昏倒在地上，她年幼的兒子站在旁邊不知所措，有醫師前來想安撫男童時，婦人又從地上跳起怒吼醫生搶她小孩，目前警方已到場協助。

據《壹新聞》報導，婦人在大吵大鬧時，旁人勸她要注意不要讓小孩受傷了，此時婦人突然假裝昏迷直接躺在地上，1名醫生見狀前來想把小孩移到安全的地方，原本在地面躺平的婦人突然起身，怒斥醫生搶她孩子。

由於婦人影響到其他病人的看診權利，警方也因此到場了解，最後釐清她是身體不適才會失控，目前已通知家屬前來處理。