| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

毒蟲攔查不停 沿路吞4包安毒遭逮送醫

2017-02-18  14:48

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市一名44歲的張姓騎士昨晚11時許行經新莊區新樹路及瓊林路口時，遭正在臨檢酒駕的警員攔查，但張男竟加速逃逸，警匪追逐逾2公里，張男被攔下後棄車逃逸，沿路將身上4包安非他命毒品連夾鏈袋一同吞進肚裡，直到被警方壓制才神色痛苦地被送醫急救，取出毒品法辦。

警方表示，張男有多項前科，因身上帶有毒品，遭攔查時才心虛逃逸，沒想到會為了滅證將身上的毒品吞下肚，員警在現場先徒手取出一包卡在嘴裡的毒品，送醫照X光後意外發現張男體內還有3包毒品，且其中一袋破裂，目前張男還在醫院觀察中。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

廣告
  • 張男為了滅證將毒品連夾鏈袋一同吞下肚，被送醫急救觀察。（記者王宣晴翻攝）

    張男為了滅證將毒品連夾鏈袋一同吞下肚，被送醫急救觀察。（記者王宣晴翻攝）

  • 張男為了滅證將毒品連夾鏈袋一同吞下肚，被送醫急救觀察。（記者王宣晴翻攝）

    張男為了滅證將毒品連夾鏈袋一同吞下肚，被送醫急救觀察。（記者王宣晴翻攝）

  • 張男逃跑時沿路丟棄毒品。（記者王宣晴翻攝）

    張男逃跑時沿路丟棄毒品。（記者王宣晴翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 安非他命 毒品
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
新加坡海南雞飯
酸奶起士烤馬鈴薯
吃甜甜✧焦糖布丁
這樣煮青菜更營養！
轉寄

標題：毒蟲攔查不停 沿路吞4包安毒遭逮送醫


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月18日‧星期六‧丁酉年正月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.