毒蟲攔查不停 沿路吞4包安毒遭逮送醫

2017-02-18 14:48

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市一名44歲的張姓騎士昨晚11時許行經新莊區新樹路及瓊林路口時，遭正在臨檢酒駕的警員攔查，但張男竟加速逃逸，警匪追逐逾2公里，張男被攔下後棄車逃逸，沿路將身上4包安非他命毒品連夾鏈袋一同吞進肚裡，直到被警方壓制才神色痛苦地被送醫急救，取出毒品法辦。

警方表示，張男有多項前科，因身上帶有毒品，遭攔查時才心虛逃逸，沒想到會為了滅證將身上的毒品吞下肚，員警在現場先徒手取出一包卡在嘴裡的毒品，送醫照X光後意外發現張男體內還有3包毒品，且其中一袋破裂，目前張男還在醫院觀察中。

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