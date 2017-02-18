猥褻指侵繼女 他瞎扯當「回報養育之恩」

2017-02-18 14:25

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名打零工維生的楊姓男子，涉嫌於103年3月至104年6月，自繼女就讀國小五年級起至六年級間，伸出狼爪猥褻指侵，甚至不顧妻子也在同房睡覺，惡行遭發現後，他不但鬧自殺，還瞎扯辛苦拉拔繼女長大，侵犯行為就當繼女「回報養育之恩」，一筆勾消，不甘女童被欺負，女童母向楊男提告求償200萬元，新北地院今判這名繼父須賠償150萬元。

判決指出，103年夏天，女童與母親及楊男同睡一間房睡地板吹冷氣，女童母睡著後，剩下女童與楊男在床上看電視，他竟不管妻子就睡在床下地板，伸手撫摸女童下體數10分鐘，甚至還想進一步指侵，女童怕吵醒母親，低聲拒絕，楊男才罷手，要求女童不要把此事說出，但每隔一、兩週就會以同樣方式對女童上下其手。

事後女童母察覺父女近來相處有異，追問女童「發生什麼事？」女童才泣訴被毛手毛腳，女童母雖勃然大怒，但因楊男保證下次絕不再犯，為了家庭和諧，母女選擇原諒。

但楊男只收斂了一陣子，103年12月，趁與女童獨處新北三重住處時，強脫女童內褲指侵，女童奮力反抗大喊：「不要，我不喜歡」，楊男才悻悻然離開房間到客廳玩電動，然每隔一、兩個月，就會趁機摸女童胸部、下體。

104年6月，女童國小畢業典禮當晚，楊男見女童熟睡，又伸手撫摸女童私處，女童嚇到驚醒轉身不理，他才停手，隔天女童告知母親此事，女童母找揚男談判，並把女童帶至友人家，未料楊男竟line傳給女童母一張臉色鐵青照片，傳訊稱：「要說什麼就快講，否則就來不及了」，女童母趕緊返家，發現楊男打算上吊自殺，連忙剪斷繩子制止，結束這場鬧劇。夫妻於同年6月離婚，小孩監護權歸女方。

楊男到案後坦承犯行，法官考量其收入及現還有妻兒要扶養，認為賠償以150萬元為宜，尚可上訴。