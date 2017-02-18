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烘爐地祈福行變調！ 男帶狗搭接駁車被揍昏迷

2017-02-18  14:24

〔記者陳慰慈／新北報導〕李姓男子去年5月1日上午8時許，帶母親到新北市知名的中和烘爐地拜拜，因堅持帶寵物狗搭接駁車，在停車場與接駁車呂姓駕駛起衝突，李男挨揍跌倒後昏迷，家屬怒告呂男涉犯殺人未遂罪，結果1個月後，呂姓駕駛的兒子主動遞狀自首，供稱當天揍昏李男的人其實是他，因呂子與家屬達成和解賠償，獲家屬不追究，新北地院今日依傷害致重傷罪，判有期徒刑1年6月，緩刑2年，可上訴。

呂子坦承，當時見父親與李男發生口角爭執，他上前與李男理論，因不滿對方態度，憤而朝對方臉部揮拳，沒想到對方因此跌倒，頭部著地昏迷。

法官認為，呂子僅有傷害而無重傷害犯意，又呂子犯後有悔意，並與李妻達成和解賠償完畢，李妻同意不再對呂子追究，因此予其緩刑宣告。

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  • 中和知名景點烘爐地，吸引許多人上山祈福、談情。（資料照，記者張安蕎攝）

    中和知名景點烘爐地，吸引許多人上山祈福、談情。（資料照，記者張安蕎攝）

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