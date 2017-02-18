司法院推「有感司改」小案開庭改錄音代替筆錄

2017-02-18 15:26

〔記者錢利忠／台北報導〕總統府司法改革國是會議籌備委員會，昨日公布101位分組會議委員名單；司法院今天下午則提出符合人民需求、且務實的改革方案與措施，包括為了讓開庭過程更順暢，法院審理簡單案件時，例如被告已認罪，開庭改以錄音代替，不記筆錄。

另外，濫訴的問題也是司法院要遏止的現象，未來將考慮修法，讓法官面對濫訴案件時，可以不附理由駁回。此外，某些具有牽連的案件，有同樣的事實，但卻出現前案分給甲法官，後案分給乙法官等浪費司法資源的情況，之後將研擬推動修法，明定相牽連案件須合併審理。

針對消化訴訟案件的部分，司法院為了紓減訟源，將推動擴大認罪協商範圍，讓目前僅有一審審理期間，可以認罪協商的規定，放寬到二審審理期間也能認罪協商，增加被告認罪誘因，減少案件不斷上訴到最高法院的情況。