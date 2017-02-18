擄人勒索還想豪賭致富 「小龍」遇警變土龍

2017-02-18 14:25

〔記者劉慶侯／台北報導〕 竹聯幫「虎堂」大哥王斯祈，長年在台北市萬華區廝混，除涉嫌動輒恐嚇商家、暴力討債，還設局「仙人跳」擄人勒索千萬元；王嫌過年期間異想天開想一次致富翻身，加碼豪賭，反狂輸欠下鉅額債務，躲債逃出境時終被警方在桃園機場截獲送辦。

警方表示，綽號「小龍」的44歲王嫌，平日除以經營流動賭場為業，更涉嫌於北市萬華區一帶暴力討債，與人糾紛即指揮幫眾當街押人施暴鬥毆、勒索被害人家屬鉅額贖款，不法行徑令萬華區華西街、廣州街周遭商家無不聞風喪膽。

警方蒐證調查，去年3月間，王嫌覬覦羅姓被害人財力豐厚，與綽號「淇淇」應召女子合謀，利用對方喝醉時設計仙人跳，事後強索「遮羞費」1千萬元。王嫌教唆小弟將羅男毆傷，並強逼家屬出面，但羅男和家人均拒絕，王嫌竟嗆聲「當面做掉你」，還把羅家人一併控制，直至羅男傷重昏迷，家屬趁機撥打119，一干人等才被順利營救。

此外，王嫌等人經常流連於廣州街一帶飲酒作樂，屢屢與他人發生肢體衝突，曾因王嫌不滿自己曾遭毆傷，竟糾眾在車水馬龍之街道尋仇，二派勢力人馬集體鬥毆，囂張行徑不言可喻。

王嫌更長期掌握萬華區一帶流動賭場，對於賭客積欠賭債，便喝令小弟不斷對其親友騷擾、施以暴力討債，有被害人及家屬因不堪遭緊迫盯人，均歇業、出國躲債。

王嫌今年過年期間為想一夕致富，將平日不法獲利加碼下注豪賭，反致個人債台高築四處躲債，且為躲避警方查緝，竟龜縮在外流浪落難不敢返家，聽聞二名貼身小弟落網即遭羈押禁見，竟想潛逃出境兼躲債。

警方經一年餘之縝密蒐證，在全國同步掃黑行動中，昨在桃園國際機場將欲潛逃出境之王嫌檢肅到案，並同時拘捕黃姓貼身小弟等共計5人，查扣電擊棒、吸食器、本票等證物。

全案經警詢後，依違反組織犯罪防制條例、恐嚇、強制、妨害自由、傷害等罪嫌，移送台北地方法院檢察署偵辦