擄人勒索還想豪賭致富 「小龍」遇警變土龍
〔記者劉慶侯／台北報導〕 竹聯幫「虎堂」大哥王斯祈，長年在台北市萬華區廝混，除涉嫌動輒恐嚇商家、暴力討債，還設局「仙人跳」擄人勒索千萬元；王嫌過年期間異想天開想一次致富翻身，加碼豪賭，反狂輸欠下鉅額債務，躲債逃出境時終被警方在桃園機場截獲送辦。
警方表示，綽號「小龍」的44歲王嫌，平日除以經營流動賭場為業，更涉嫌於北市萬華區一帶暴力討債，與人糾紛即指揮幫眾當街押人施暴鬥毆、勒索被害人家屬鉅額贖款，不法行徑令萬華區華西街、廣州街周遭商家無不聞風喪膽。
警方蒐證調查，去年3月間，王嫌覬覦羅姓被害人財力豐厚，與綽號「淇淇」應召女子合謀，利用對方喝醉時設計仙人跳，事後強索「遮羞費」1千萬元。王嫌教唆小弟將羅男毆傷，並強逼家屬出面，但羅男和家人均拒絕，王嫌竟嗆聲「當面做掉你」，還把羅家人一併控制，直至羅男傷重昏迷，家屬趁機撥打119，一干人等才被順利營救。
此外，王嫌等人經常流連於廣州街一帶飲酒作樂，屢屢與他人發生肢體衝突，曾因王嫌不滿自己曾遭毆傷，竟糾眾在車水馬龍之街道尋仇，二派勢力人馬集體鬥毆，囂張行徑不言可喻。
王嫌更長期掌握萬華區一帶流動賭場，對於賭客積欠賭債，便喝令小弟不斷對其親友騷擾、施以暴力討債，有被害人及家屬因不堪遭緊迫盯人，均歇業、出國躲債。
王嫌今年過年期間為想一夕致富，將平日不法獲利加碼下注豪賭，反致個人債台高築四處躲債，且為躲避警方查緝，竟龜縮在外流浪落難不敢返家，聽聞二名貼身小弟落網即遭羈押禁見，竟想潛逃出境兼躲債。
警方經一年餘之縝密蒐證，在全國同步掃黑行動中，昨在桃園國際機場將欲潛逃出境之王嫌檢肅到案，並同時拘捕黃姓貼身小弟等共計5人，查扣電擊棒、吸食器、本票等證物。
全案經警詢後，依違反組織犯罪防制條例、恐嚇、強制、妨害自由、傷害等罪嫌，移送台北地方法院檢察署偵辦
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 周比蒼要散盡家產來負責？ 司機踢爆他名下沒財產
- 通霄鎮長徐永煌涉貪 一審重判20年
- 進口熱狗機夾藏海洛因 市價高達6000萬
- 1米長綠鬣蜥逛大街 躲汽車引擎室斷尾不出
- 關說銷單丟議員職／林武忠喊冤：別的民代為何都沒事
- 被影后問「有做愛嗎」林明禎嬌羞點頭默認
- 真的「能撈就撈」？ 陳庚金退休後領走千萬
- NBA》當杜蘭特、魏少和事佬？ 哈登：我不會介入
- 龍崎掩埋場不適合開發 牛埔里長：最後警告
- 江志豐砸積蓄挺歌王 葉啟田甘心吹冷風
- 最殘酷的現實... 他看新聞才發現妻子是妓女
- 明年台灣燈會「抵嘉」 張花冠：將認真努力準備
- 「佃佃小農」栽種宜蘭嚴選蔬菜 為綠博種下希望
- 自由廣場》忍令母語成死語？
- 在機場診療室被拍 金正男遭襲後模樣曝光！
- 得知兄長遭刺殺 傳金正恩癱軟沙發、痛哭失聲
- 經典賽》A-GON受傷 很可能無法代表墨西哥出征
- 林全：內閣共識營盼形成更多默契
- 林全內閣最大特色 陳芳明批：舉棋不定 語焉不詳
- 巫師慶到不行 連22場破百分
- 土耳其汽車炸彈爆炸 1死15受傷
- 騎腳踏車精子會減少！ 醫生建議一週別超過5小時
- NBA》P.加索獲選工會代表 外籍球員第一位
- 停機車將收費 林鳳營火車站違停多
- 上任不滿2年 中視總經理趙善意本月底走人！
- 陳庚金喊軍公教能撈就撈 府譏：講海鮮嗎
- 抗禽流感 柯P：不要幻想、要思考如何限制
- 想到大叔邊看泳裝DVD邊… 女星揭不斷輕生原因
- 公墓區變公園 覆鼎金雙湖公園開工
- 東元 流動性評估調升至極強健
- 文化銀行》50歲的街頭藝人！徐皖華快手剪字：「只要是會寫的字都會剪」。
- 《獅子王》真人版選角曝光！辛巴竟是「他」
- 陸副總理汪洋與美財長通話 討論經濟合作
- 雪山三六九山莊 規劃重建收費
- 自由談》唐僧與孫行者何在？
- 費雪中心奇蹟 郭泓志奔教士
- 〈家禽禁運禁宰〉雞肉庫存剩3天 今討論分配供應
- 雙方家人已見面！楊謹華遭爆被求婚 還沒給答案
- 法律白話文》一個讓名模林若亞登上社會新聞的解釋 ─ 司法院釋字第745號
- 經典賽》韓投類型五花八門 考驗台灣打者適應能力
- 談判破裂！《猩球崛起》導演不接導新《蝙蝠俠》了
- 自由廣場》結論不對 理由如垃圾
- 小檔案》勞軍捐
- MLB》合約年拚大約 達比修解禁指叉球
- 中普爆發經營權之爭 中石化批 經部中辦偏袒美商
標題：擄人勒索還想豪賭致富 「小龍」遇警變土龍
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email