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懸掛立委廣告父子墜樓身亡 趙天麟：震驚不捨

2017-02-18  14:34

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市中華、五福路口圓環今上午驚傳2名工人在大樓外牆懸掛民進黨立委趙天麟的大型廣告帆布時，不慎從高處墜地，頭部重創當場死亡。趙天麟表示震驚不捨，「自即日起暫停一切活動，並全力協助家屬後續事宜」。

綜合媒體報導，意外發生在今日上午10時50分許，不幸身亡的郭姓父子（父60歲、子33歲），原在高處固定帆布，不料，突地刮起一陣強風，兩人身上疑因未繫上安全索，隨即從5樓摔落地面，頭部重創當場死亡。據悉，警方目前正深入調查確切墜樓原因，並釐清有無人為疏失。

趙天麟稍早在臉書粉專撰文指出，他與暱稱「小郭師傅」的郭姓父子是長期合作夥伴，對於這起不幸事件，感到震驚不捨，深感遺憾，趙天麟也承諾，「自即日起暫停一切活動，並全力協助家屬後續事宜」。

趙天麟臉書全文：

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  • 趙天麟對於郭姓父子不幸墜地身亡，表示震驚不捨。（資料照，記者廖振輝攝）

    趙天麟對於郭姓父子不幸墜地身亡，表示震驚不捨。（資料照，記者廖振輝攝）

  • 高市中華、五福路口圓環今上午傳出工安意外，造成父子2人墜樓死亡。（記者張忠義攝）

    高市中華、五福路口圓環今上午傳出工安意外，造成父子2人墜樓死亡。（記者張忠義攝）

  • 郭姓父子在大樓外牆懸掛民進黨立委趙天麟的大型廣告帆布時，不慎從高處墜地，頭部重創當場死亡。（記者張忠義攝）

    郭姓父子在大樓外牆懸掛民進黨立委趙天麟的大型廣告帆布時，不慎從高處墜地，頭部重創當場死亡。（記者張忠義攝）

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