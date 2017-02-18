直擊「極樂府城」應召站 賣淫泰女：自覺像母狗
〔記者王捷／台南報導〕地下應召站最近大批引進外籍女子賣淫，不過警方一無所知，讓「極樂府城」名聲大噪。一名泰國應召女郎安娜（化名）來台南14天，一次性交易只拿到1100元，由於價格便宜，每天床戰10次以上，但因她的護照被收走，不敢拒絕接客，除了吃飯、睡覺，剩下時間就是雙腿張開，安娜說，覺得自己像母狗。警方指出，這起案件涉及人口販運及妨害風化，但目前沒有情資，將深入調查。
有業者透露，物價漲、薪水沒漲，本國籍的應召女底價也提高，性交易價格比起5年前漲了1000到2000元，舉例來說，底價2500元的小姐，因應召業者要抽成，所以是以4000元賣出，應召站也知道「俗又大碗」才能薄利多銷，但一次性交易要價4000，很多客人消費不起，所以才會透過導遊、當地人引進泰國、港澳及中國的八大小姐來台賣淫。
安娜說，她在泰國當應召女，有台灣的導遊在泰國當掮客，說服她到台南上班，掮客誆稱，因為台南色情業者、應召女少，所以市場很大，到台南一定可以賺到錢，原本掮客說好，一次性交易可維持在泰國的價格，拿2200元，沒想到到了台南就變卦，剝皮應召站抽成一半以上，連下體破皮也要上班。
業者說，不只安娜，為符合經濟需求，每個東南亞地區小姐的價格都壓得很低，甚至有男客戲稱這是「新南向政策」，他聽說，部分業者欺負外籍小姐在台灣連溝通都有問題，所以抽成抽得很誇張，還會扣住小姐的護照，強迫小姐接客。
據了解，安娜在台南一次性交易收費2800，她只拿到1100原，大部分的錢都進了剝皮應召業者的口袋。安娜說，她曾向客人求助，想早點回泰國，不過客人也擔心自己有罪，還好目前已經離開台南，在台南14天感覺自己像母狗。
警方指出，關於安娜的情況，若有接獲情資會擴大偵辦。不過有警員私下說，不是不想抓，而是抓不到，因為目前警方無法用釣魚方式深入應召站，所以才會讓外界感到慢半拍。
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