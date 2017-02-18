汐五高架追撞車禍 內湖至圓山路段車流回堵

2017-02-18 13:52

［記者陳恩惠／台北報導］國道中山高汐五高架南下21.2公里處，接近堤頂交流道南下入口，今天下午1時傳出兩部貨車追撞的車禍事故，台北市消防局獲報立即派員前往救援，其中1名貨車司機一度受困，幸經救難人員協助，耗費20分鐘破壞車體將他救出，目前已將2名司機送林口長庚醫院救治，不過內湖至圓山路段行進時速僅有28公里，內湖至圓山路段車流回堵。

台北市消防局119勤務中心今天下午1時接獲交通意外的救護資訊，表示位於中山高汐五高架堤頂交流道南下入口（18標），2部貨車發生追撞車禍，立刻派出水箱車1輛、特種車1輛、救護車3輛，共12名救災救護人員弛往，抵達發現，有司機受困，所幸經破獲車體後脫困送醫。