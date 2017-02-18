| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
汐五高架追撞車禍 內湖至圓山路段車流回堵
 首頁 > 社會

汐五高架追撞車禍 內湖至圓山路段車流回堵

2017-02-18  13:52

［記者陳恩惠／台北報導］國道中山高汐五高架南下21.2公里處，接近堤頂交流道南下入口，今天下午1時傳出兩部貨車追撞的車禍事故，台北市消防局獲報立即派員前往救援，其中1名貨車司機一度受困，幸經救難人員協助，耗費20分鐘破壞車體將他救出，目前已將2名司機送林口長庚醫院救治，不過內湖至圓山路段行進時速僅有28公里，內湖至圓山路段車流回堵。

台北市消防局119勤務中心今天下午1時接獲交通意外的救護資訊，表示位於中山高汐五高架堤頂交流道南下入口（18標），2部貨車發生追撞車禍，立刻派出水箱車1輛、特種車1輛、救護車3輛，共12名救災救護人員弛往，抵達發現，有司機受困，所幸經破獲車體後脫困送醫。

廣告
  • 汐五高架南下因貨車追撞事故，導致車流回堵。（記者陳恩惠翻攝）

    汐五高架南下因貨車追撞事故，導致車流回堵。（記者陳恩惠翻攝）

  • 國道汐五高架南下21.2公里發生2部貨車追撞事故。（記者陳恩惠翻攝）

    國道汐五高架南下21.2公里發生2部貨車追撞事故。（記者陳恩惠翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 堤頂交流道 汐五高架 車禍
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
新加坡海南雞飯
酸奶起士烤馬鈴薯
吃甜甜✧焦糖布丁
這樣煮青菜更營養！
轉寄

標題：汐五高架追撞車禍 內湖至圓山路段車流回堵


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月18日‧星期六‧丁酉年正月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.