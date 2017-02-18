藝品場遭竊百萬財物 警火速逮2嫌追回贓物

2017-02-18 13:44

〔記者林嘉東／基隆報導〕慣竊陳文男夥同蔡俊良搜刮基隆海關拍賣場價值百來萬藝品，警方案發隔天逮到主嫌陳文男後昨再逮蔡，還悉數追回珠寶、手鐲等贓物，讓失主笑不攏嘴直誇：「警破案神速」。

基隆市安樂區海關拍賣場今年1月間，遭2名男子偷走戒指、手鐲、珠寶、項鍊、沉香、觀音木雕像等市價逾百萬元財物。

基隆市警四分局偵查隊組專案偵辦，竊案發生隔天，循線逮到58歲主嫌陳文男，檢方當天聲押陳獲准。

警方昨再至台北市南港區，逮捕60歲共犯蔡俊良，並追回10只手環、4串項鍊、25只珠寶鑽戒指、1座千手觀音神像木雕等物品

警方指出，陳、蔡2嫌偷走的贓物警方都追回，只有5罐沈香，被陳、蔡2人以5萬元賣掉，警方還要追查協助銷贓與收買贓物的共犯。

警方昨天將蔡依竊盜罪嫌移送法辦；檢察官複訊後諭知他10萬元交保，但蔡籌不出錢來，檢察官只好聲押他，法院今天凌晨裁准。