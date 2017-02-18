喝酒打死人是精神障礙？最高院：不能免責

2017-02-18 13:31

〔記者項程鎮／台北報導〕高雄男子龔其成和友人龔明華酒後衝突，龔其成竟把對方活活打死，最高法院維持高雄高分院更二審見解，認為喝酒打死人不能以精神障礙為由免責，依傷害致死罪判處龔其成7年6月徒刑確定。

判決指出，35歲龔其成100年12月9日下午4時起，到綽號阿華的友人龔明華住處飲酒，兩人發生口角，龔其成突然兇性大發，以拳頭重擊阿華，阿華倒地不起，隔天凌晨4時50分許，阿華胞兄前來探視，發現襲其成獨自在一樓的沙發上睡覺，弟弟阿華倒臥在一樓客廳辦公桌後方且已死亡。

警方測出龔其成呼氣酒精濃度高達1.23毫克，法醫對阿華解剖後，發現他長期酗酒、有肝硬化等病狀，案發時遭毆打，造成出血性和中毒性等休克症狀死亡。

龔其成辯稱他和死者情同父子，不可能殺害他；更二審認為阿華並非酒醉自摔死亡，而是遭龔男毆打致死，龔男長期酗酒且經常酒後失控打人，不能主張酒後欠缺辨識能力和精神障礙而免責，仍依傷害致死罪判處7年6月，上訴後被最高法院駁回。