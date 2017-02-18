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被批事發後對家屬不聞不問 周比蒼：願對死者一一道歉

2017-02-18  13:25

〔記者張凱翔／台北報導〕國道五號遊覽車翻覆造成33死，日前又狂言司機是「人為財死」自願加班，今第二次善後協調會周比蒼向家屬鞠躬，表示願對死者一一道歉，但也有家屬嗆讓死者安息不要打擾。協調會散會後，周比蒼卻又語出驚人，絕對沒有不准司機請假，都是司機同意才上工，春節還給雙薪，一個願打一個願挨。

蝶戀花創辦人周比蒼在今天善後處理會議中，為日前「人為財死」等言論，鞠躬向家屬道歉，並承諾「願意一個個向死者致歉」，但散會後又向媒體表示，絕對沒有不准司機請假，司機上工都是「一個願打一個願挨」。

周比蒼在今日協調會上幾乎沈默不語，直到家屬逼問保險理賠是否同意簽和解書，周講完「同意」二字後就坐下；直到家屬再次逼問他事發後對眾家屬不聞不問，他才針對日前狂言道歉，並表示會向死者一一鞠躬。但散會後在媒體詢問下，周卻又故態復萌，說司機上工都是他們自己同意，春節也給了雙薪。

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  • 蝶戀花旅行社國內旅遊團遊覽車翻車造成33死，事故善後處理會18日在二殯舉行，旅行社負責人周比蒼低調不語，不斷凝視手中文件。（記者黃耀徵攝）

    蝶戀花旅行社國內旅遊團遊覽車翻車造成33死，事故善後處理會18日在二殯舉行，旅行社負責人周比蒼低調不語，不斷凝視手中文件。（記者黃耀徵攝）

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