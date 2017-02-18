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賞櫻團翻車要國賠？ 家屬上網澄清：只有領隊太太

2017-02-18  13:48

〔即時新聞／綜合報導〕蝶戀花旅行社賞櫻團在國道5號翻覆造成重大傷亡，罹難者家屬今在協調會議中要求政府協助善後處理，並且提供實質的幫助，甚至有家屬提議要申請國賠。不過，一名罹難者的家屬上網澄清：「國賠的議題，單純是領隊太太的意見，並不能代表全體家屬的意見。」

此次重大車禍釀下33死的悲劇，後續求償問題也正發酵，不過，33名死者的家屬卻爆出意見分歧。上網PO文澄清「要國賠」的家屬表示：「我是罹難者家屬，我的母親在這次車禍喪生了。關於國賠的議題，單純是領隊太太的意見，並不能代表全體家屬的意見。簡單跟大家澄清一下，謝謝大家的關心。」

對此，網友們紛紛留言要他「節哀」，並且針對國賠問題表示：「請節哀，但要求國賠太過，這是旅行社的責任，而非國家的。」、「不止吧，今天看記者會有3、4個起來發言的都講到國賠」、「老實說，申請又不會怎樣，只是最後政府真的審過才有問題」、「申請國賠真的挺難的」、「如果有權利申請依法申請，自己的權益自己爭取」。

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  • 國道5號車禍罹難者家屬、領隊的太太提出國賠要求，讓一名同為罹難者家屬者上網澄清，領隊太太的意見不代表全部的家屬。（資料照，記者羅沛德攝）

    國道5號車禍罹難者家屬、領隊的太太提出國賠要求，讓一名同為罹難者家屬者上網澄清，領隊太太的意見不代表全部的家屬。（資料照，記者羅沛德攝）

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