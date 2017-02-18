灌醉姐妹花輪流性侵 色狼男網友被起訴

2017-02-18 13:22

［記者鄭淑婷／桃園報導］20歲廖姓男子104年11月間，透過交友軟體結識16歲少女，隔幾天後就約少女及少女妹妹一起到新北市鶯歌區某KTV唱歌喝酒，廖男猛灌姐妹花後將兩人帶回桃園市八德區租屋處休息，先是對姊姊霸王硬上弓，完事後趁她到浴室洗澡，性侵不省人事的妹妹，姐妹花事後由嬤嬤陪同向警方報案，桃園地檢署檢察官偵結依強制性交、乘機性交罪嫌起訴廖男。

起訴指出，廖男約姊妹花到KTV唱歌，席間不停要她們喝酒，3人從凌晨喝到清晨，妹妹不勝酒力醉倒，廖男提議到他租屋處休息，一進屋廖男就對姊姊下手，少女明確表明不願意，廖男卻將她強壓在床上性侵，完事後見少女到浴室洗澡，廖男趁隙性侵酒醉的妹妹。

姊妹倆到醫院驗傷，下體皆有傷痕，廖男事後曾傳簡訊向少女認錯並道歉，檢察官偵結依強制性交、乘機性交罪嫌起訴廖男。