打招呼起口角 姪子打死親伯父
2017-02-18 13:20
〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣二水鄉15日下午發生一起駭人的親族殺人命案，39歲的連姓男子想與伯父打招呼，結果兩人一言不合演變成口角，連男憤而竟持鐵棍往伯父身上痛擊，年長的伯父被打到昏迷倒地，經送醫院後傷重不治，家屬質疑死因不單純，警方連夜查緝發現連男嫌疑重大，連男坦承2人積怨已久，一時氣不過才痛下殺手。警方訊後依傷害致死和殺人罪移送，昨晚遭聲押獲准。
警方調查發現，61歲連姓死者與連嫌是伯姪關係，2人隔鄰而居數十年，但感情長期不睦，15日下午1點，連嫌在家門口遇見伯父騎車外出，特意把他攔下打招呼，結果演變成口角，連嫌憤怒的對伯父說「我忍你很久了」，於是拾起花圃旁的旁約90公分長鐵棍痛擊伯父脖子、背部，直到他不支倒地後才揚長而去。
鄰居聞聲發現有人倒地，趕快報警呼叫救護車，連嫌見狀非但沒幫忙，還冷漠從救護車旁走過，而被害人因傷勢嚴重，到院前已死亡，原本家屬與警方還以為是單純車禍，直到16日檢方相驗死者遺體時發現頸背皆有明顯外傷，才發現死因不單純，當晚警方在連嫌住處查扣行兇的鐵棍，嫌犯亦坦承犯案。
連嫌被捕時供稱，自幼長期遭伯父欺負，死者兒子則說，連嫌經常半夜來丟酒瓶、垃圾。田中警分局偵查隊長顏志峰表示，被害人是連嫌四伯父，2人相鄰而居僅10公尺，雙方有好幾年沒見，年後才碰面，想不到就發生憾事。
彰化地檢署檢察官李秀玲，16日會同法醫相驗遺體後發現案情不單純，17日指示警方拘提連嫌後全案朝殺人罪嫌偵辦；另因連嫌所涉殺人罪嫌重大，有滅證及逃亡之虞，昨晚向法院聲請羈押獲准，將待解剖遺體後，盡快釐清兇嫌下手的部位、力道，與其行兇動機。
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