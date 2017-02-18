蝶戀花事件理賠 周比蒼當場表「同意」

保險公司表示責任險理賠條件要求事業單位負責人簽署和解書，周比蒼（右二）、友力負責人在第二次協調會上當場同意和解。（記者張凱翔攝）

2017-02-18 13:17

〔記者張凱翔／台北報導〕今上午蝶戀花罹難家屬，於第二殯儀館和政府部會、蝶戀花老董周比蒼、富邦產險、旺旺友聯與華南產險開第二次善後協調會，現場家屬爆日前公路總局說罹難家屬可獲理賠600萬元、傷者60萬元卻沒人實拿，三家產險公司則說明依程序要等蝶戀花、友力負責人簽署和解書才能放款。周比蒼當場表示同意簽署，友力負責人也通過電話擴音表示同意。

蝶戀花旅行社向旺旺友聯投保旅行業責任險，友連通運分別向富邦產險投保乘客責任險、向華南產險投保第三方意外責任險，但依三家保險公司的理賠條件，需獲得民事法庭判決書、調解書或和解書任一文件才能放款。在場家屬則怒批，難道要等法院判決下來才能夠拿錢？為何該拿的錢現在要看蝶戀花和友力臉色？

蝶戀花老董周比蒼原本始終不發一語，直到三家產險公司和金管會保險局向家屬三番兩次解釋流程規則、家屬極度不耐的情況下，才將麥克風交給周比蒼。周比蒼接過麥克風後，僅說「同意」兩字後就坐回座位，和前日狂語連發判若兩人；家屬要求未出席的友力通運負責人也要立即做出答覆，保險公司現場致電友力，友力表示同意簽署和解書。

另外，金管會保險局代表向在場家屬保證，責任險理賠只是賠償家屬一部分的金額而已，家屬仍可向蝶戀花、友力提起民事訴訟要求賠償，不會因為這份和解書就終止其他法律救濟途徑。